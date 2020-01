Salvini e Meloni: "Di Maio abbandona il M5s? Il governo è alle battute finali"

Meloni: "Elezioni subito" - "Un governo - riprende la Meloni - nato nel palazzo al solo scopo di non far decidere agli italiani da chi vogliono essere rappresentati. Fratelli d'Italia non ha alcuna intenzione di stare in silenzio: elezioni subito per dare alla nazioni un governo forte e coeso".

Salvini: "E' la fine del M5s, colpa di Grillo e non di Di Maio" - Salvini aggiunge, parlando a "Porta a porta": Io non me la prendo con Di Maio che ha 33 anni ma con il signor Grillo che ha portato alla fine dei Cinquestelle, non so se per motivi politici o personali. Perché questa è la fine dei M5s".

Conte: "Nessuna ripercussione sul governo" - Giuseppe Conte dice di essere persuaso che "la decisione di Di Maio non avrà alcuna ripercussione sulla tenuta dell'esecutivo e sulla solidità della sua squadra" e sulla scelta di lasciare la guida del M5s spiega di esserne "rammaricato," ma di "prenderne atto con doveroso rispetto". E chiarisce: "Con Luigi Di Maio continueremo a lavorare fianco a fianco fino al 2023".

Zingaretti: "Mi dispiace ma è il tempo delle scelte" - Nicola Zingaretti dice di essere dispiaciuto per le dimissioni ma aggiunge che per chi è al governo è "il tempo delle scelte" e, intervistato dal Tg4, spiega; "Non mi permetto di interferire sulla vita interna del partito, mi dispiace perché si è avviato un processo politico. Per loro come per altre forze di maggioranza è arrivato il momento delle scelte, non si può governare tra avversari".

Fraccaro: "Con lui siamo arrivati in vetta, ora restiamo uniti" - "Con Luigi Di Maio il M5s è arrivato in vetta - scrive su Facebook il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro -, si è affermato come forza di governo e ha ottenuto i risultati più importanti. Sento il dovere di ringraziarlo per il suo impegno straordinario e incessante che continuerà a mettere al servizio del movimento e del Paese. Ora è il momento di restare uniti per rilanciare insieme l'azione del M5s. Gli stati generali del 15 marzo saranno l'occasione per aprire una nuova fase in cui progettare i prossimi dieci anni".

Appendino: "La tua una politica della concretezza" - Un grazie arriva anche dal sindaco di Torino Chiara Appendino, che scrive: "Hai dimostrato che la politica della concretezza e della serietà si può contrapporre a quella dello show e delle campagne elettorali permanenti. Che il rispetto, nelle istituzioni, viene prima di tutto".

Casaleggio: "Grazie, rispetto la sua decisione" - Un grazie arriva a Di Maio da Davide Casaleggio, che scrive via social: "Rispetto la sua decisione e voglio dire grazie pubblicamente a Luigi per tutto quello che ha fatto fino ad oggi per il Movimento e per il suo impegno futuro a difendere il Movimento, con il cuore".