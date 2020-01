Luigi Di Maio: "Oggi si chiude un'era, è l'ora di rifondarsi"

Con le mie dimissioni, Atlantia torna a crescere: avanti con le concessioni "E' il momento di dire che il Movimento è nato in opposizione al potere costituito: abbiamo lavorato per rompere tutte le nicchie di potere e le resistenze. Ora stiamo combattendo la battaglia per il ritiro della concessione. A proposito, ho letto che alla notizia delle mie dimissioni il titolo Atlantia in borsa ha iniziato a guadagnare dopo molte settimane e questo testimonia che i mercati non hanno capito nulla di noi", ha evidenziato Di Maio, spiegando che "il M5s non può essere giudicato per 9 mesi al governo, deve andare avanti, Dobbiamo avere il tempo di mettere a posto quello che hanno combinato in 30 di politica".

Abbiamo sempre lottato "Alcuni obiettivi purtroppo non abbiamo potuto raggiungerli ma abbiamo sempre lottato. Sono consapevole che parte del M5s è rimasta delusa e si è allontanata - ha aggiunto l'ormai ex capo politico pentastellato -. Ma in compenso, se oggi l'Italia è migliore è grazie alle leggi che abbiamo fatto, dallo stop all'azzardo al taglio dei parlamentari alla corruzione". "Per ottenere ognuna di queste leggi abbiamo dovuto lottare, passare le notti in bianco e scontrarci - ha osservato -. Forse c'eravamo illusi che realizzando il programma potessimo ricevere un grande appoggio. Non importa. L'insieme di queste leggi creeranno un bene comune collettivo. Gli italiani ci hanno votato per esprimere un potenziale che è stato schiacciato da un piccolo gruppo di persone". "Mi hanno detto 'tanto al governo non ci saremo più e cancelleranno queste leggi in un solo copo', io credo che sia un modo per lavarsi le mani e non lottare".

I peggiori nemici sono quelli interni "E a quelli che puntano il dito, dico di prendersi qualche responsabilità perché è facile parlare di problemi ma un po' più impegnativo risolverle -ha attaccato -. Quello che ci anima è il fuoco che abbiamo dentro. Abbiamo tanti nemici, quando si prova a cambiare le cose c'e' sempre qualcuno che ti fa la guerra, ma i peggiori nemici sono quelli che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme. Persone che lavorano solo per la propria visibilità...".

Ci hanno colpito facendoci apparire disgregati ma non ci possono dire corrotti "Ci hanno colpito facendoci apparire disgregati e in guerra al nostro interno, ma non potevano dirci che eravamo corrotti. Il rumore di pochi ha sovrastato il lavoro di tanti e non vale solo per il governo", ha ribadito.