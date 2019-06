Salvini: "Di Battista? Un chiacchierone tropicale a pagamento"

"Salvini non è un fascista, è diventato conformista. Prima di 'prima gli italiani' ha scelto Radio radicale...", la stoccata che Di Battista aveva rivolto al leader leghista.



"Dl crescita, nessuno scambio con autonomia" - Salvini ha poi parlato dell'ultimo Cdm. "Con i Cinquestelle non c'è stato nessuno scambio sull'autonomia. Sul dl crescita c'è l'accordo ed è importante che sia approvato entro nove giorni. E l'autonomia arriva in Cdm perché fa bene all'Italia, adesso sono tutti più convinti rispetto a qualche tempo fa".



Giustizia, "pubblicare solo intercettazioni con rilievo penale" - Questione giustizia. "Per le intercettazioni, che sono uno strumento utile, vengano utilizzate solo quelle che hanno rilievo penale e su questo mi sembra che anche Bonafede sia pienamente d'accordo. I gossip li vai a leggere sui settimanali scandalistici. Quello che ha rilievo penale va pubblicato, quello che non ce l'ha non vedo perché debba essere pubblicato", ha spiegato Salvini. "In Cdm abbiamo ascoltato a lungo Bonafede - ha aggiunto Salvini -. Abbiamo analizzato le sue proposte e mi sembra ci siano punti di assoluta comunanza. Uno importante ad esempio è che il magistrato che fa politica ha smesso per sempre di fare il magistrato. Perché di chi fa avanti e indietro non se ne può più".