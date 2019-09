Salvini: "Def truffa, tradite tutte le promesse e alzate le tasse" | Zingaretti replica: "Siamo su strada giusta"

"Manovra economica truffa, con miliardi di nuove tasse. Hanno già tradito tutte le promesse fatte ad agosto". Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta l'approvazione della nota di aggiornamento al Def approvata dal governo. I giallorossi, dice ancora Salvini, "stanno litigando su tutto. Ci stiamo preparando a limitare ai loro danni e a tornare al Governo entrando dal portone principale, che è il voto, e non dal camino come fanno i ladri".

Zingaretti: strada giusta per sviluppo-giustizia sociale - "Abbiamo voluto questo governo per riaprire una stagione di sviluppo, crescita e giustizia sociale. Una situazione difficile ma siamo sulla strada giusta". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Salvini: "Gualtieri paga debiti Papeete? Pensino a governare non a me" - "Gualtieri dice che deve pagare i debiti del Papeete? Questi sono al Governo da quasi un mese e passano il tempo a insultare me, governate dico io. Io sono l'umile senatore della Lega all'opposizione, voi siete gli elevati". Ha detto stizzito detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a "Povera patria" su Raidue.