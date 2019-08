Salvini: "Da Conte sfogo umorale, io rispondo col diritto" |"Sono ossessionato dalla sicurezza degli italiani"

"Se qualcuno è nostalgico del Pd o degli sbarchi lo dica" - "Mi pagano non per essere l'anima bella ma per difendere la sicurezza - aggiunge -. Se qualcuno è nostalgico dei 200mila sbarchi lo dica, se qualcuno è nostalgico del Pd lo dica. Certo dispiace che certe cose invece che dirle in faccia il gentile Presidente del consiglio le renda pubbliche mente sto lavorando a Castel Volturno".



"Nel governo qualcuno ha cambiato idea" - Il ministro dell'Interno va quindi all'attacco del M5s: "In queste ore ho scoperto che qualcuno nella lotta all'immigrazione ha cambiato idea, io no. Per 13 mesi e mezzo c'è stata una linea comune. Se per qualcuno la linea Salvini seguita da tutti per un anno ora è fascista, nazista e totalitaria questo qualcuno dica che ci stiamo preparando ad un governo Renzi-Boldrini. A meno che qualcuno, non io, ritenga i cambi di rotta di queste ore come un cambio di maggioranza spostato a sinistra".



"Sbarcati due bimbi in difficoltà" - Al termine del Comitato per l'ordine pubblico riunitosi a Castel Volturno (Caserta), Salvini replica ancora al premier sulla questione della nave della Open Arms: "Una nave straniera in acque internazionali non si capisce che attinenza abbia con l'Italia. A che titolo chiede l'intervento alle autorità italiane? In silenzio abbiamo fatto scendere chi aveva necessità, senza letterine. Senza che fosse richiesto da nessuno abbiamo sbarcato su mia diretta indicazione due bambini in evidente e reale difficoltà".