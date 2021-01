Salvini: "Crisi di governo? Parlamento fermo come piano vaccinale"

"Penso che questo Parlamento di "viandanti" non possa risolvere i problemi degli italiani. Si investano due mesi per far votare i cittadini, come avviene in tutta Europa, per avere poi 5 anni in cui occuparsi di salute, scuola e lavoro". Così Matteo Salvini commenta la crisi di governo in corso a "Live - Non è la d'Urso". Il leader della Lega da giorni continua a chiedere le elezioni anticipate: "Nella maggioranza se la stanno cantando e suonando tra di loro. Il problema è che il Parlamento è fermo, così come è fermo il piano vaccinale".

Per l'ex ministro dell'Interno: "La pandemia non può fermare la democrazia - afferma - dobbiamo restituire la parola agli italiani anziché perdere due anni nel seguire i litigi tra Conte, Renzi, Zingaretti e Di Maio. Il Parlamento deve occuparsi di scuola, non di teatrini. Ricordo la spesa di 400milioni per i banchi con le rotelle, con quei soldi avremmo potuto ampliare le aule, assumere insegnanti precari e investire nei sistemi di aerazione".

Salvini esclude l'ipotesi di un governo di unità nazionale: "Per fare cosa? Come faccio ad andare con un PD che vuole cancellare i decreti sicurezza, aumentare l’età pensionabile e che si oppone alla flat tax. Ho in mente un'Italia fondata su sviluppo e lavoro, non su bonus e assistenza"