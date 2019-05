Salvini contestato a Settimo Torinese, madre denuncia: "Mio figlio malmenato e portato via dalla polizia in borghese"

Continua a far parlare la tappa di domenica a Settimo Torinese di Matteo Salvini . Il leader della Lega si trovava nella cittadina piemontese per un comizio ed è stato contestato a più riprese da alcuni manifestanti. Ora la mamma di uno dei contestatori denuncia su Facebook violenze della polizia in borghese ai danni del figlio. In precedenza, Salvini se l'era presa con le forze dell'ordine per non essere intervenute per allontanare i dimostranti.

Nel post di denuncia la donna ha condiviso un video in cui si vede come la polizia abbia prelevato e trascinato via il figlio e la sua fidanzata: "Erano in piazza a contestare pacificamente e democraticamente - spiega - : sono stati prima malmenati, poi portati via con la forza da poliziotti in borghese. Davide chiuso in una camionetta, fotosegnalato, messo sotto interrogatorio".



E accusa: "E' tornato a casa con addosso segni evidenti (della violenza). Venite adesso, se avete le palle, a dirmi che siamo in democrazia! Fasci di merda, mi fate SCHIFO!".



Salvini nervoso con le forze dell'ordine - Durante il comizio, il leader della Lega si era rivolto ai contestatori, per lo più studenti e insegnanti: "Se l'educazione non ve l'hanno insegnata mamma e papà ve la spiego io", aveva attaccato dal palco riferendosi a "quelli dei centri sociali". Poi Salvini se l'era presa anche con gli uomini della polizia vicino alle impalcature: "Ma le pare normale una cosa del genere? E che cazzo!".