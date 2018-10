Salvini: "Con Di Maio ho parlato di manovra. Le banche sono sicure"

Al termine dell'incontro con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è mostrato ancora una volta ottimista sulla questione manovra finanziaria. "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici - ha spiegato Salvini -. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e Movimento 5 stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto di governo".