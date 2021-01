Salvini con Borsellino sulla mascherina, è bufera | Il Pd: "Avido di palcoscenico" e il M5s: "Offende un simbolo"

M5s: "Con quella mascherina offende un simbolo" - "Il personaggio ormai è noto - dice Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5s -, soprattutto nella sua propensione a mistificare e strumentalizzare. E' bulimico. Ma non può permettersi di offendere i simboli dell'antimafia, come ha fatto con questa mascherina. Chieda scusa e cerchi il senso del limite",

Il Pd: "Strumentalizza anche chi ha dato la vita per il Paese" - "L'avidità di palcoscenico di questo personaggio è tale da essere pronto a creare il caso e la polemica strumentalizzando l'immagine di chi ha dato la vita per il nostro Paese. Provo semplicemente disgusto", scrive su Facebook il deputato dem Carmelo Miceli, della comissione Giustizia della Camera e responsabile Sicurezza del Pd.

Salvini a Palermo: "Mi criticano su tutto" - Il segretario del Carroccio, arrivato nel capoluogo siciliano in vista dell'udienza preliminare per il caso Open Arms in cui è accusato di sequestro di persona, al suo arrivo in città è andato sul luogo della strage di via D'Amelio (Borsellino fu ucciso il 19 luglio 1992) a deporre un mazzo di fiori. E sulle polemiche ha detto: "M5s e Pd mi criticano sempre. Se qualcuno riesce a fare polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla mafia vuol dire che è fuori dalla storia". La mascherina gli è stata donata, quando è sceso dall'auto in via D'Amelio, da Alberto Samonò, assessore leghista nella giunta Musumeci.