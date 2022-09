Salvini: "Chi dice no allo scostamento di bilancio sbaglia"

Il leader della Lega Matteo Salvini insiste per uno scostamento di bilancio per affrontare la crisi delle bollette.

"Pare che ci si possa riconvocare in Parlamento anche dopo le elezioni - ha detto in un'intervista radiofonica -. Mi rifiuto di pensare che un economista attento come Draghi non si renda conto del bisogno che c'è di un nuovo intervento". Salvini poi chiamato in causa avversari e alleati. "Chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia: vale per Fdi e per il Pd - ha continuato -. Sono a rischio chiusura migliaia di imprese e botteghe, è a rischio il sistema produttivo".