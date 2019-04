Salvini attacca Michela Murgia: "Radical chic" | La scrittrice replica col suo curriculum: "Io ho lavorato, e lei?"

"Il ministro degli interni Matteo Salvini ha pensato bene di fare l'ennesimo tweet contro di me virgolettandomi come intellettuale radical chic e snob - spiega la Murgia nell'attacco del suo lungo post - . È il suo giochetto preferito quello di far passare chiunque lo critichi per un ricco altolocato che non ha contatto con la gente e con la realtà, che non conosce i problemi veri e che non sa cosa sia la fatica del lavoro, ambiti in cui lui invece si presenta come vero esperto. Le propongo un gioco, signor Ministro: si chiama “sinossi dei curriculum”.



A questo punto la scrittrice ricorda tutte le difficoltà incontrate sul suo cammino: "Nel '91, anno in cui mi diplomavo come perito aziendale, mi pagavo l'ultimo anno di studi lavorando come cameriera stagionale in una pizzeria. Feci quasi due mesi di assenza perché la domenica finivo di lavorare troppo tardi e il lunedì mattina non sempre riuscivo ad alzarmi in tempo".