Salvini contro Amnesty: "Non va al Lucca Comics? Questo è razzismo" | La replica: "Non sa cos'è, strano perché è lui l'esperto"

Scoppia la polemica tra Matteo Salvini e Amnesty International.

Dopo che l'ong ha annunciato di non partecipare al Lucca Comics, in programma dall'1 al 5 novembre, per via del patrocinio dell'ambasciata di Israele all'evento, il vicepremier su X ha commentato: "Questo è razzismo". A stretto giro è arrivata la risposta del portavoce di Amnesty, Ricccardo Noury, affidata a Today.it: "Col suo commento, Salvini in questa occasione ha dimostrato di non sapere cosa sia il razzismo. Strano, perché come dimostrano i vari 'barometri dell'odio' di Amnesty International Italia, in quella materia risulta essere decisamente un esperto".