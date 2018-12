Salvini alla festa del Milan: un caso il saluto all'ultrà condannato per spaccio

Un ministro dell'Interno che presenzia alla festa per i 50 anni di vita della Curva Sud della sua squadra del cuore è abbastanza insolito. Se poi si aggiunge uno scatto che immortala un saluto amichevole con Luca Lucci, uno dei capiultrà milanisti, arrestato solo pochi mesi fa in un'inchiesta per traffico di droga, ecco che esplode il caso. Domenica pomeriggio, all’Arena Civica di Milano, Matteo Salvini ha celebrato il Milan con altri 5mila tifosi. Ha tenuto a precisare che la sua presenza, in quella circostanza, era lontana dagli incarichi istituzionali: "Solo un indagato tra altri indagati", ha spiegato il leader leghista a chi gli ricordava la presenza di molti pregiudicati in quell'occasione. Ma i sorrisi e la stretta di mano con Luca Lucci non sono piaciuti.