Salvini a Tgcom24: "Legge elettorale maggioritaria e sogno Repubblica federale"

"Zingaretti e Renzi si fanno i conti sulla legge elettorale per capire quale conviene, io non penso a una riforma per me stesso, penso a una legge elettorale col maggioritario: chi vince governa, il Paese ha bisogno di stabilità". Lo ha detto Matteo Salvini intervistato dal direttore di Tgcom24 Paolo Liguori. "Ma non passiamo i prossimi otto mesi a parlare di legge elettorale", ha esortato.

Conte disfa quello che fece in passato - "Conte invece di costruire disfa quello che avevamo fatto prima: ma l'Italia ha bisogno di costuire, di unire, non di tornare indietro". Ha aggiunto il segretario della Lega, Matteo Salvini. Sulla decisione di non prorogare "Quota 100" dice: "E' una follia aumentare l'età pensionabile adesso".

Recovery fund e scuola, il governo ci ascolti - "L'opposizione aspetta solo di essere ascoltata: è da mesi che facciamo proposte ad esempio sulla scuola. Siamo maggioranza del Paese quindi ci piacerebbe essere ascoltati. I ministri ci coinvolgessero invece di fare tutto da soli, altrimenti l'Italia rimane ultima in Europa", ha detto Matteo Salvini. "Il ministro dell'Istruzione ci inviti al ministero per discutere oltre gli steccati, con i sindacati e le famiglie. Ci sono centinaia di migliaia di ragazzi che non posso godere del diritto della scuola perché mancano ancora banchi, insegnanti e personale scolastico".

Salvini: maggioritario, federalismo, presidenzialismo - "Renzi e Zingaretti stanno facendo i conti per vedere cosa conviene loro: noi invece puntiamo a una legge elettorale che dia stabilità, penso alla legge regionale, al maggioritario, invece con la proporzionale è il caos. Se potessi avere la bacchetta magica farei dell'Italia una

Repubblica federale e presidenziale". Questa la ricetta del segretario della Lega, Matteo Salvini. "L'importante è che in una fase di crisi economica il Parlamento non passi 8 mesi a parlare di legge elettorale", ha aggiunto.