Salvini a Gubbio prende la... "patente da matto": video

Non si vive di sola campagna elettorale. A Gubbio, tra una tappa e l'altra del tour in Umbria per le elezioni regionali, Matteo Salvini si è concesso un momento di svago, rigorosamente documentato sui social. In un video pubblicato su Twitter, si vede il leader della Lega correre intorno alla fontana del Bargello, nella piazza principale della città, nota anche come "fontana dei matti". "Tre giri di corsa prima di ricevere la patente da matto. Lunga vita alle splendide tradizioni italiane", ha scritto l'ex ministro.