Salvini a Conte: "Sono ossessionato dalla sicurezza degli italiani" | "Dal premier uno sfogo umorale"

"Mi confesso colpevole di avere l'ossessione della sicurezza degli italiani e di non voler collaborare con i trafficanti di esseri umani". Matteo Salvini risponde così alla lettera in cui Giuseppe Conte lo accusa di essere "ossessionato dalla politica dei porti chiusi". "Le parole del premier su Open Arms ? Una bugia, dal Viminale è partita una risposta in punto di diritto. Il suo è stato uno sfogo umorale", aggiunge il leader leghista.

"Mi pagano non per essere l'anima bella ma per difendere la sicurezza - aggiunge -. Se qualcuno è nostalgico dei 200mila sbarchi lo dica, se qualcuno è nostalgico del Pd lo dica. Certo dispiace che certe cose invece che dirle in faccia il gentile Presidente del consiglio le renda pubbliche mente sto lavorando a Castel Volturno".