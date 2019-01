Salvataggio Carige,Di Maio: neanche un euro a banche,Renzi fa ridere

Sul salvataggio di banca Carige, interviene ancora una volta il vicepremier Luigi Di Maio, respingendo le accuse di Renzi ("Renzi e la Boschi che fanno le vittime fanno ridere"). "Non abbiamo dato un euro alle banche", puntualizza Di Maio per il quale lo Stato potrà in casi estremi ricapitalizzare. "Se banca Carige deve essere nazionalizzata - ipotizza - non ci sarà nessun regalo ai banchieri e nessun azionista e obbligazionista truffato".