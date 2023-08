Salute, Schillaci: "L'aumento di fondi non garantisce le cure a tutti"

Sulla garanzia della salute per tutti "serve ripensare a una medicina pubblica più vicina alle persone e più innovativa".

Lo afferma il ministro Orazio Schillaci nel suo intervento inviato al Meeting di Rimini e spiega: "Siamo impegnati in una strategia di medio-lungo termine. Gli interventi tampone o il semplice aumento di fondi non hanno mai portato, nei fatti, a garantire la salute a tutti". E chiarisce che questo governo sta lavorando a una medicina più a portata di mano dei cittadini "insieme a Regioni, associazioni e parti sociali che da subito hanno condiviso un dialogo costruttivo e propositivo", e continuerà a impegnarsi "per il bene del Servizio sanitario nazionale e di tutti noi".