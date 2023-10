Salario minimo, proposta di Forza Italia abbinata al testo delle opposizioni

Alla proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo, che era stata rimandata in Commissione dopo un breve passaggio alla Camera, è stata ora abbinata la proposta di Forza Italia, che porta la firma del capogruppo Paolo Barelli.

Il testo non fissa un salario minimo per legge, che Pd-M5S-Avs hanno identificato in 9 euro l'ora, ma prevede, per i lavori non coperti dalla contrattazione collettiva, l'applicazione di una retribuzione equivalente a quella prevista dal contratto del settore di riferimento o all'importo che risulta dalla media dei contratti collettivi applicati in settori equivalenti. L'esame prenderà il via in Commissione il 25 ottobre.