Salario minimo, Camera rinvia a ottobre: opposizione protesta

Al termine della votazione, dai banchi delle opposizioni che hanno presentato la proposta di legge unitaria (con l'eccezione di Italia viva), si sono levati cori con alcuni deputati che gridavano "vergogna, vergogna".

Schlein: "Saremo nelle piazze"

"Vi sbagliate, vi sbagliate di grosso, perché il lavoro povero esiste e lo vivono sulla pelle milioni di persone. Noi saremo al loro fianco ogni giorno in quest'Aula e nelle piazze. Chiederemo alle cittadine e ai cittadini di portare avanti questa battaglia con le altre opposizioni per un salario giusto e dignitoso contro lo sfruttamento di donne e uomini in quella che è una Repubblica - ricordate, avete letto la Costituzione - che è fondata sul lavoro, si' ma sul lavoro di qualità e dignitoso e non sullo sfruttamento". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla Camera durante il dibattito sulla sospensiva della proposta di legge sul salario minimo.