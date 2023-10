Salario minimo, 5 esperti Cnel: "Rafforza contrattazione collettiva"

Sul salario minimo si sono espressi anche cinque membri del Cnel.

"Se ben implementato all'interno dei meccanismi della contrattazione collettiva, non la indebolisce ma la rafforza", si legge in un documento a firma di cinque consiglieri, esperti nominati dalla presidenza della Repubblica. "Tutti i Paesi del G7 (tranne l'Italia) e quasi tutti i Paesi europei hanno una legislazione sul salario minimo", hanno aggiunto, presentando una proposta per "la sperimentazione della tariffa retributiva minima".