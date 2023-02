Ruby ter, Silvio Berlusconi e tutti gli altri imputati assolti perché "il fatto non sussiste"

Nell'ambito del processo Ruby ter, Silvio Berlusconi è stato assolto.

Il leader di Forza Italia era imputato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, per cui la procura aveva chiesto una condanna di 6 anni. Per i giudici del Tribunale di Milano "il fatto non sussiste". Assoluzione anche per tutti gli altri 28 imputati. Tra questi anche Karima el Mahroug, conosciuta come "Ruby" che, dopo la lettura della sentenza, ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Luca Gaglio e ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti. "Non immaginavo una cosa cosi' - ha detto -. Sono contentissima. È stata una liberazione da una vicenda che mi ha travolto e che è stata un macigno non da poco".