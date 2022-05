Rosato (Iv): "Dal 15 giugno al via la raccolta di firme per abolire il reddito di cittadinanza"

Matteo Renzi e Giorgia Meloni sono "dei Robin Hood al contrario" -

Giuseppe Conte

"Al peggio - scrive su Facebook il leader del M5s- non c'è mai limite. Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanché, compagna di partito di Giorgia Meloni, va in tv a puntare il dito contro un ex imprenditore in situazione di difficoltà, che percepisce il reddito di cittadinanza. Nella guerra agli ultimi, spicca anche il redivivo Renzi, che non accetta mai di farsi superare, soprattutto negli errori: ha appena annunciato di voler raccogliere le firme per togliere a centinaia di migliaia di famiglie, di giovani precari, anziani e disabili un reddito che gli permette di arrivare a fine mese. "Meloni e Renzi - conclude Conte - si intendono benissimo, soprattutto su un punto: forti con i deboli e molto sensibili, invece, verso gli interessi di chi già conta, e tanto. Orgogliosi di dare voce a chi, per questa politica lontana dalla realtà, è solo un rumore di fondo. A chi per loro non conta".