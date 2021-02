Rosato a Tgcom24: entro martedì tutte le risposte sul governo

ansa

"L'esigenza di questo Paese è un serio piano di investimenti previsto dal Recovery, ma il piano italiano non va bene, va riscritto". Lo afferma a Tgcom24 Ettore Rosato, spiegando che per Italia Viva serve discontinuità nelle politiche economiche. Sull'ipotesi di Draghi premier, risponde: "Noi lavoriamo per costruire un governo politico". Rosato poi allontana l'ipotesi del voto: "Il Paese non andrà a elezioni. Entro martedì tutte le risposte".