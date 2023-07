Romano Prodi: "Ue sbandata, bisogna difendere i nostri interessi"

Per Romano Prodi in questo momento storico l'Ue è "sbandata".

Una considerazione che l'ex premier esprime "con la massima tristezza", per poi aggiungere: "Abbiamo una forte alleanza con gli Stati Uniti, ma abbiamo difficoltà a interpretare questa alleanza con una nostra politica unitaria". Inoltre, indica la strada da seguire per invertire la rotta: "Ci hanno definiti alleati che non contano nulla e invece c'è una terza via: alleato fedele ma capace di elaborare una politica unitaria per difendere i propri obiettivi e i propri interessi".