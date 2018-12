Romani (FI): "Ho parlato con Renzi di un nuovo progetto politico" | L'ex Premier: "Mai incontrato"

"C'è un nuovo mercato della politica", ha dichiarato Paolo Romani. Forse c'è stato un sondaggio reciproco sulla possibilità di un soggetto centrista, che metta insieme il Pd renziano e pezzi di Forza Italia? "Sì, è vero che ho parlato con Matteo Renzi", afferma il forzista a Il Fatto Quotidiano.



Fate un nuovo partito? Ma Romani smentisce: "Ognuno di noi deve trovare la propria strada. Io penso che sia importante parlare con tutti, nello stesso parlamento. Parlo con Salvini, ogni tanto anche con Di Maio. Ho conservato buoni rapporti con Renzi dai tempi del Patto del Nazareno".



Romani racconta proprio i contenuti del suo colloquio con l'ex segretario dem: "I cicli della politica sono molto veloci. Renzi nel 2014 era al 41%. E, dunque, è ragionevole che tra un paio d`anni le cose siano cambiate. Per cui, dobbiamo lavorare a una forza liberale come la nostra e, parallelamente, a una forza riformista".



"Ognuno di noi deve risolvere al proprio interno i problemi, ritrovare quelli che si sono allontanati dalla politica", prosegue Romani, secondo il quale "il bipolarismo centrodestra-centrosinistra è ormai superato dal nuovo bipolarismo Lega-Cinque Stelle. Siamo all'interno di uno scenario diverso dal passato", perciò "servono nuovi strumenti della partecipazione politica, nuovi strumenti di comunicazione della politica. E poi c'è bisogno di un nuovo progetto per la politica e il mercato della politica".



La smentita dell'ex Premier - Dopo poche ore dalla pubblicazione delle dichiarazioni di Paolo Romani, Matteo Renzi ha smentito però, le voci di un colloquio a proposito di un possibile nuovo partito. L'ufficio stampa dell'ex Premier ha spiegato che "a differenza di quanto riportato da alcuni quotidiani il senatore Matteo Renzi non ha mai incontrato il Senatore Romani né altri senatori di Forza Italia per parlare della costituzione di un nuovo movimento politico. Prima che risibile questa notizia è clamorosamente falsa".