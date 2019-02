9 febbraio 2019 12:57 Roma, sindacati in piazza per il lavoro | Landini: "Il governo torni indietro o va a sbattere, noi siamo il cambiamento" Slogan e cori: "Meno stati sui social, più stato sociale"

Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan "Futuro al lavoro", per chiedere al governo di cambiare la politica economica. "Singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani", ha detto il segretario della Cgil Landini, chiedendo al governo di tornare indietro. Il vicepremier: "E' assurdo che vadano in piazza contro quota 100 mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero".

Roma, i sindacati in piazza contro il governo: "Diamo un futuro al lavoro" Slogan e cori: "Meno stati sui social, più stato sociale" - Tanti gli striscioni e gli slogan che accompagnano il corteo. "Meno stati sui social, più stato sociale", è uno dei tanti che campeggia. "Giù le mani dalle nostre pensioni", "subito una legge per la non autosufficienza", "non siamo il vostro bancomat", "c'è solo una razza quella umana", recitano altri cartelli. Non mancano la musica e i cori, come: "E' ora di cambiare".



Landini (Cgil): "Il governo torni indietro o va a sbattere" - "E' meglio che il governo torni indietro perché altrimenti va a sbattere", ha detto Landini aprendo il corteo. "Credo che sia una bella giornata, la gente che è venuta vuole cambiare, vuole partecipare e non è contenta di quello che sta succedendo", ha aggiunto. Poi, dal palco di piazza San Giovanni, si è rivolto "alle persone che governano questo Paese e vanno ad incontrare chi protesta in altri Paesi": "Se hanno un briciolo di intelligenza ascoltino questa piazza: noi siamo il cambiamento. Noi vogliamo la giustizia sociale".



Furlan (Cisl): "Il governo esca dalla realtà virtuale, cambi rotta" - "Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del lavoro". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, dal corteo della manifestazione unitaria, sostenendo che "il governo deve cambiare la linea economica. L'Italia è ad un passo dalla recessione economica. Il governo deve cambiare assolutamente rotta. Si confronti finalmente con i sindacati, perché dopo tanti anni di sacrifici degli italiani, non possiamo permetterci che il Paese torni a decrescere. Nessuno da solo riesce a risolvere problemi così complessi".