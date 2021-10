Roma, Raggi: "Non darò indicazioni di voto"

Ansa

"I voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie. Non darò indicazioni di voto". Lo ha detto il sindaco uscente di Roma, Virginia Raggi, che non ha raggiunto il ballottaggio. "Chi viene dopo non ha scuse e noi vigileremo, il mio pensiero va alle periferie. Mi auguro che il nuovo sindaco mantenga le promesse. Vigileremo", ha poi promesso.