Roma, la Lega apre una sede in via delle Botteghe Oscure: lite col Pd sull'eredità politica di Berlinguer

"I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer , sono stati raccolti dalla Lega". Con queste parole Matteo Salvini ha innescato la polemica politica con Pd ed esponenti del Pci come Emanuele Macaluso . "Paragonare il Carroccio al Partito comunista mi fa indignare", ha detto il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci . Una lite politica alimentata dall'apertura di una sede leghista in via delle Botteghe Oscure , a Roma, storica via del Pci.

Come già annunciato da tempo, la Lega stabilirà la propria sede proprio davanti al palazzo che ospitò il Pci: il Bottegone. "Abbiamo fatto nostri i valori del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega. Se il Pd chiude Botteghe oscure, e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale", ha affermato provocatoriamente Salvini.

Non si è fatta attendere la replica della sinistra italiana. Il primo è stato Marcucci. "Non sono mai stato un militante del Pci, ma pensare che Salvini paragoni la Lega al partito di Berlinguer mi fa indignare". Pesante anche la risposta dello storico dirigente comunista Emanuele Macaluso: "E' una vergogna, Berlinguer era comunista, il segretario del Pci, un internazionalista, uno che ha messo in marcia il Paese su questioni fondamentali. Non basta avere la sede in via delle Botteghe Oscure, per arrivare a dire certe cose. Salvini è uomo della destra estrema".

Zingaretti: "Salvini come Berlinguer? Che pena,chiamate il 118" - "Mi dicono che Salvini si sia paragonato a Berlinguer. Che pena... .chiamate il 118", ha invece commentato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Luigi Berlinguer: "Salvini ridicolo" - Un'altra dura replica al leader leghista è giunta anche da Luigi Berlinguer, ex ministro della Pubblica Istruzione nei governi Prodi e D'Alema e cugino dello storico segretario del Pci Enrico. "I valori della tradizione comunista non dipendevano certo dalla natura fisica dei muri dove il partito veniva ospitato. La Lega non ha proprio niente da dire se si attacca ai muri''.