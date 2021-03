Roma, la compagna dell'assessore al Bilancio Lemmetti si dimette da incarico

Il passo indietro era stato chiesto anche dal sindaco Virginia Raggi, che non avrebbe partecipato alla riunione di giunta in cui era stata deliberata la nomina e si era infuriata per questa assunzione.

A portare alla luce l'ingresso di Manno, 45enne originaria di Pietrasanta (Lucca), in Campidoglio erano stati i quotidiani La Repubblica e Il Tempo e proprio sulle pagine dei giornali il primo cittadino sarebbe venuto a conoscenza del fatto. Nello specifico la compagna di Lemmetti aveva ottenuto un contratto da 23mila euro l’anno.