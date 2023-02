Roma, il sindaco Gualtieri a Tgcom24: "Non solo Giubileo ed Expo"

Expo, Gualtieri: incontro con Tajani per strategie su candidatura di Roma "Vengo dalla Farnesina dove ho fatto il punto con Tajani sulla nostra campagna elettorale per Expo 2030 che ci vede impegnati con grande determinazione per questa grande opportunità. Il sistema Paese è unito per la nostra candidatura. Prevediamo un giro d'affari 50 miliardi con 5 miliardi di investimenti, 300mila posti di lavoro, 30 milioni di visitatori, che riqualificherebbero in senso green tutto un quadrante della città, quello di Tor Vergata che sarà cittadella della scienza. Con il ministro Tajani abbiamo fatto un po' di strategie per vincere la competizione", ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nell'intervista a Tgcom24.

Gualtieri: termovalorizzatore serve, è questione logica "La situazione dei rifiuti a Roma è migliorata. Siamo lontani dall'obiettivo che ci siamo prefissati, ma è migliorata. Abbiamo avuto il problema degli sbocchi, e ora è stato risolto. Il termovalorizzatore metterà gli sbocchi in sicurezza a vita. Ora stiamo migliorando la raccolta", ha aggiunto Gualtieri a Tgcom24. "Penso che ai romani vada detta la verità - ha spiegato. - Il miglioramento è graduale ma costante. Stiamo meglio di qualche mese fa e tra qualche mese staremo meglio di oggi".

Gualtieri è poi tornato a difendere il termovalorizzatore, che in questi giorni è tra l'altro uno degli argomenti più divisivi della campagna elettorale per le Regionali: "Il termovalorizzatore serve - ha tagliato corto il sindaco, - è una questione di logica. Roma manda i rifiuti nelle discariche delle altre province, che non è bello, e poi nei termovalorizzatori degli altri. Ci chiedono i soldi e poi forniscono energia ai loro cittadini. E' una situazione surreale, da superare".

Rispetto ai rifiuti nella Capitale, dunque, "la situazione è un po' migliorata ma siamo ancora lontani dal nostro obiettivo. Abbiamo avuto alti e bassi nei mesi scorsi dal punto di vista degli sbocchi. Ora che li abbiamo messi in sicurezza, fino alla costruzione del termovalorizzatore, stiamo migliorando la raccolta, assumendo nuovi operatori e nuovi mezzi. Per raggiungere l'eccellenza bisogna aspettare l'intero arco consiliare".

Gualtieri: rifacciamo tutte le strade e i binari metro "Abbiamo avuto in mano una città colabrodo, con un metodo di manutenzione assurdo, la cosiddetta 'romanella': c'è la buca e la si copre. Noi abbiamo già rifatto mille di 8.000 chilometri di rete viaria, li rifacciamo con una profondità di 12 centimetri. Da qui al Giubileo rifaremo tutte le strade primarie della città e stiamo lavorando anche a quelle secondarie dei Municipi", ha detto Gualtieri a Tgcom24.

"E' un lavoro gigantesco - ha aggiunto - ma abbiamo una convenzione con Anas, un'ottima idea dell'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: sono sempre in anticipo, lavorano di notte, chiudono i cantieri prima del previsto. Rifare tutte le strade, come si può immaginare, non è un lavoro che si fa in un giorno". Gualtieri ha, inoltre, parlato di altri aspetti della manutenzione della città necessari, come per esempio "le potature degli alberi", ed è tornato a parlare dei lavori sull'infrastruttura della metropolitana: "Stiamo cambiando tutti i binari della metro A, che sono del 1979. Durano trent'anni, ne sono passati più di quaranta, quindi vanno cambiati: per 18 mesi la metro A chiuderà alle 21. Bisogna avere pazienza e poi si starà meglio".