Roma, il capogruppo Lega in Campidoglio attacca la Raggi: "E' un disastro, si deve dimettere"

"Sabato eravamo in piazza anche noi" - "A livello nazionale c'è un accordo tra M5s e Lega su punti ben specifici, che chiaramente vanno onorati come si onora qualsiasi altro contratto. A Roma invece - ha proseguito Politi - siamo all'opposizione contro una delle peggiori amministrazioni di Roma. E quindi sabato eravamo in piazza per dire basta". Sulle prossime elezioni a Roma, l'esponete capitolino della Lega ha spiegato che "troveremo un nostro candidato. Saltamartini? Potrebbe essere, ma ad oggi non c'è nessun nome. E' una questione che si vedrà quando sarà il momento. La Lega è una realtà vera su Roma. Siamo in attesa della sentenza sul sindaco, che per statuto del M5s in caso di condanna dovrebbe dimettersi. Aspettiamo il 10 novembre. Io non credo che debba dimettersi per questioni giudiziarie, ma per i disastri che sta facendo a Roma. Roma ha fortemente bisogno di poteri speciali. La sfida per Roma, al netto di chi governa, passa per dare alla capitale d'Italia poteri superiori rispetto agli altri enti locali", ha concluso Politi.



Salvini: ragionerò con Meloni di europee e Roma - E a proposito delle future elezioni in Campidoglio, lunedì ha parlato anche Salvini. "Sono contento di aver fatto con Giorgia Meloni la corsa alle comunali di Roma: l'altra volta eravamo soli contro il mondo e soprattutto per merito di Giorgia siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno di poi anche i romani avrebbero preferito che andasse in maniera diversa: troviamoci per ragionare di Europa, visto che arriva, e anche di Roma". Lo ha detto Matteo Salvini in un'intervista a Night Tabloid. "Dobbiamo vederci presto", ha aggiunto.