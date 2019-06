Roma, i pensionati scendono in piazza per protestare contro il governo

In piazza San Giovanni, a Roma, i pensionati sono scesi in piazza contro il governo, in una protesta indetta dai sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. "Dateci retta" è il titolo dell'evento, chiuso dall'intervento del leader Uil Carmelo Barbagallo. Al centro della manifestazione il nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni che, secondo i sindacati, "sottrarrà ai pensionati 3,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni".