IPA

Enrico Michetti, già candidato sindaco del centrodestra a Roma, si è dimesso dalla carica di consigliere comunale e dunque non siederà nell'aula Giulio Cesare. "La mia decisione nasce dalla sempre più pressante consapevolezza dell’importanza di continuare ad assicurare in via prioritaria la formazione e l'assistenza ad amministratori e funzionari pubblici. In questo modo potrò continuare a offrire un contributo civico alla buona amministrazione".