Roma, in 100mila al corteo della Cgil: "Il governo ci ascolti"

Fotogallery - Morto Giorgio Napolitano, in Senato bandiere a mezz'asta in segno di lutto

A Roma è la giornata della manifestazione della Cgil "La via Maestra".

Oltre cento le associazioni che sono scese in piazza insieme al sindacato per reclamare i diritti fondamentali sanciti nella Costituzione. Due i cortei, partiti da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani, che secondo gli organizzatori hanno portato in Piazza San Giovanni circa 100mila persone. Alcuni manifestanti hanno con loro anche i carrelli della spesa per protestare contro il carovita. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ribadito: "E' il lavoro che tieni in piedi questo Paese, il governo ci ascolti".