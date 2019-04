Roma Capitale, Salvini: "Lega studia piano d'azione per intervento"

Dopo lo scontro in Consiglio dei ministri, la Lega sta "studiando un piano d'azione per un intervento straordinario su Roma Capitale". A garantirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale "non servono più soldi, ma un'amministrazione più efficiente". E sull'intervento sui Comuni, il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, "sfida" il Carroccio: "Se la Lega è davvero interessata, il pacchetto di norme è già pronto".