Il padre di Ilaria Salis vuole querelare Matteo Salvini per diffamazione | La Lega: "Fu condannata a luglio2023"

Tgcom24

"Gli aspetti diffamatori sono evidenti" ma "è necessario ovviamente la volontà di Ilaria Salis (ecco chi è) e acquisire quindi una procura". Lo spiegano gli avvocati della 39enne incarcerata in Ungheria, Eugenio Losco e Mauro Straini, in merito all'annuncio del padre Roberto Salis di voler querelare per diffamazione Matteo Salvini. Il segretario della Lega aveva accusato Ilaria Salis di aver partecipato nel 2017 a Monza un assalto a un gazebo della Lega (vicenda per la quale è stata assolta), sostenendo inoltre che la 39enne "non può fare la maestra e non può insegnare". Frasi che secondo l'avvocato Eugenio Losco, difensore della 39enne insieme al collega Mauro Straini, presentano un "evidente contenuto diffamatorio".

La Lega: "Ilaria condannata a luglio 2023" La Lega replica in una nota: "Prendiamo atto con curiosità della scelta di querelare Salvini. La Lega invece rinnova l'impegno affinché i diritti della donna detenuta in Ungheria siano tutelati. E aggiunge l'auspicio che Ilaria venga assolta rapidamente da tutte le accuse, a differenza di quanto è avvenuto in altra vicenda chiusasi con sentenza di condanna confermata in Cassazione il 3 luglio 2023 per concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale. Certo, resta sempre la domanda: è normale che un'educatrice venga fermata in una capitale europea con un manganello?"

Per un'eventuale querela serve l'ok di Ilaria La palla per un'eventuale querela è tuttavia in mano alla stessa Ilaria, tecnicamente "parte offesa" della presunta diffamazione. In pratica, per presentare querela contro Salvini, spiega il legale, serve prima una procura da parte della stessa donna detenuta in Ungheria. "E' una valutazione che spetta Ilaria. Non l'ho ancora sentita e non so neppure se sia già stata informata delle parole pronunciate da Salvini. Per presentare querela ci sono comunque 90 giorni di tempo", chiarisce l'avvocato Losco.