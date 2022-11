Maroni, i funerali venerdì 25 novembre a Varese

"I funerali di Roberto Maroni saranno venerdì mattina, il 25 novembre, a Varese".

Lo ha detto Matteo Salvini, parlando della scomparsa dell'ex ministro ed ex presidente della Regione Lombardia, deceduto a 67 anni dopo una lunga malattia. "Per me e per tutta la Lega cambia l'agenda e la scaletta delle priorità: tutta la comunità leghista sarà fisicamente o idealmente venerdì mattina a Varese", ha aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti.