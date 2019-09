Roberto Maroni a Tgcom24: "Lamorgese adeguata al ruolo di Ministro dell'Interno"

“Luciana Lamorgese è una persona di grandissima competenza e saggezza. Non la considero un tecnico, ma una persona adeguata al ruolo. Il ministero dell’Interno è una Ferrari: bisogna saperla guidare. Lei è certamente in grado di guidarla bene”. Queste le parole di Roberto Maroni, ospite di “Fatti e Misfatti” su Tgcom24 sulle critiche al nuovo Ministro dell’Interno. "Anche io quando ero al Viminale non avevo profili social, conta poco".