Roberto Formigoni, il Senato annulla la revoca del vitalizio

Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio. La commissione contenziosa del Senato ha annullato la delibera che prevedeva la sospensione del vitalizio in base alle sue condanne. L'ex presidente della Lombardia aveva infatti presentato un ricorso contro l'annullamento del vitalizio maturato come senatore. La stessa decisione è stata presa per l'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco.