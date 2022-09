Roberto Fico a "Controcorrente": "Montecitorio mi mancherà, esperienza meravigliosa"

"

Mi mancherà Montecitorio è stata una esperienza meravigliosa

Roberto Fico

Controcorrente

. Abbiamo fatto tante cose, la Camera è rimasta sempre aperta durante la pandemia". Così il presidente della Camera (fino al 12 ottobre), a "".

Nonostante il vincolo del doppio mandato ne abbia bloccato la candidabilità, Fico non lascia il

Movimento 5 stelle

Lavorerò nel Movimento aiuterò i parlamentari, lavorerò sul territorio

Di Maio

Di Basttista

Non ho consiviso i loro percorsi

Beppe Grillo

In questi mesi è stato molto attivo a dare una direzione

ottimo rapporto con Conte

e resterà in altra veste. ". Farò politica. Sarò nel M5s per dare il mio supporto a quello che abbiamo fatto in questi anni", continua il presidente della Camera uscente che sudice: ". Ho ricordi bellissimi di quello che abbiamo fatto insieme, ma sono rimasto fedele al patto fatto con gli elettori". Poi suaggiunge: "Lo sento spesso.ed è molto entusiasta del Movimento. C'è: siamo molto uniti nella direzione che stiamo prendendo", fa sapere.

Sul potenziale

dialogo con altre forze del centrosinistra

, Fico infine chiarisce: "Penso che il M5s sia una vera forza progressista con temi chiarissimi, dal reddito di cittadinanza alla transizione ecologica vera, al salario minimo per legge, al superbonus 110%: su questi punti non possiamo derogare o essere incoerenti", conclude.