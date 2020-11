Ristori ter, decreto potrebbe valere fino a 1,4 miliardi | Slitta la decisione sullo scostamento di bilancio

Arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto Ristori ter , che potrebbe valere fino a 1,4 miliardi . E' quanto emerge dal vertice di governo terminato nella notte. Le nuove risorse per i ristori delle attività chiuse nelle zone rosse e arancioni, derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno. Al vaglio del governo anche il rinvio delle scadenze fiscali , slitta la decisione sullo scostamento di bilancio.

Il governo starebbe valutando la sospensione delle scadenze fiscali di fine novembre e dicembre: si aggiorneranno nelle prossime ore i conti delle coperture necessarie e si valuterà di conseguenza l'ammontare del nuovo scostamento di bilancio. Per questo il Cdm previsto inizialmente alle 10:30 è stato posticipato alle 19. Sullo scostamento di bilancio per finanziare in deficit altre misure anti-Covid nel 2020, la decisione dovrebbe arrivare a ridosso del Cdm.

La forchetta dello scostamento, secondo quanto riferiscono fonti dell'esecutivo a margine del vertice a Palazzo Chigi, potrebbe oscillare tra i 7 e i 10 miliardi. Lo schema confermato sarebbe quello di due richieste: una per il 2020 e una a inizio gennaio per il 2021. L'ipotesi in partenza era fare nuovo deficit per 7 miliardi ma il Mef farà ulteriori approfondimenti: la cifra potrebbe salire a 10 miliardi.