Risoluzione sull'Ucraina, nuova riunione di maggioranza domani alle 8.30

L'ultimo nodo

normativa vigente

- Secondo alcune fonti, resterebbe solo un nodo da sciogliere per ottenere un testo condiviso, che verrà votato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. Il governo riterrebbe troppo generico il riferimento alla "" contenuto nel testo. A quanto trapela, Palazzo Chigi vorrebbe infatti un'indicazione più precisa del riferimento al decreto Ucraina già votato dal Parlamento.



Conferme dal M5s - Il deputato pentastellato Sergio Battelli, presidente della commissione Politiche Ue, ha spiegato che "si stanno definendo gli ultimi dettagli, ma ci siamo. Domani mattina si chiude". Gli fa eco la capogruppo del M5s al Senato Mariolina Castellone: "Stiamo per chiudere".

Fiduciosa anche Leu

L'accordo è molto vicino

- Anche il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, è ottimista. "", ha detto uscendo dalla riunione durata oltre sei ore. "Nella maggioranza un punto di sintesi in qualche modo c'è. Adesso aspettiamo per domani mattina la risposta del governo. C'è un lavoro di sintesi fatto bene", ha commentato la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.

La stesura finale - Come dichiarato dai dem Alessandro Alfieri e Piero De Luca, "c'è consapevolezza che bisogna dare un segnale unitario". Si stanno "definendo gli ultimi dettagli per dare un mandato pieno al presidente del Consiglio per un Consiglio Ue così importante. Siamo tutti concordi sull'obiettivo di trovare forme di coinvolgimento del Parlamento in una fase cosi' delicata del conflitto, siamo alla stesura finale", hanno aggiunto.