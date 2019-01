Riscatto anni di laurea, ecco quanto costerà secondo il decreto

Lo sconto - calcola la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro - è sostanzioso: un lavoratore in regime contributivo, che guadagna 40mila euro avrebbe infatti pagato circa 13.200 euro l'anno, in pratica il 60% in più.



L'assegno finale non sarà più vantaggioso - Se però normalmente riscattando il periodo di studi aumenta la anzianità assicurativa e contributiva, cioè salgono gli anni di contributi accantonati e aumenta la misura dell'assegno di pensione (questo perché aumenta il montante contributivo che genererà l'assegno pensionistico), con la versione "light" varata dal governo aumenta la anzianità assicurativa e contributiva ma non aumenta il valore della pensione.



Come avviene oggi il calcolo - Se il periodo di laurea è successivo al gennaio 1996, il calcolo per il riscatto di quegli anni si determina in base all'aliquota Irpef (la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti è nell'aliquota del 33%) sulla retribuzione lorda del richiedente moltiplicata per gli anni di studi per i quali si chiede il riscatto. Si tratta quindi di cifre molto considevoli e ovviamente riguarda chi un lavoro ce l'ha. Ma anche chi è inoccupato potrebbe chiedere il riscatto. In questo caso si utilizzano le aliquote dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) applicate al reddito annuo minimo imponibile degli artigiani e commercianti. In tutti i casi di riscatto c'è la possibilità di rateizzare in 10 anni i contributi da versare.