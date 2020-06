Ripartenza, Salvini: "Introdurre voucher per lavoro a tempo e sospendere tasse per tutto il 2020"

"Sono tre mesi che facciamo proposte serie al governo. Un esempio? Introdurre voucher per lavoro a tempo e sospendere tasse per tutto il 2020". Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta le scelte del governo per la ripresa economica.

A "Live - Non è la d'Urso" Salvini attacca le scelte dell'esecutivo: "Come si fa a pagare le tasse se non si ha fatturato? - ha detto - Non ci hanno ascoltato. In tutto il resto d'Europa la cassa integrazione è stata erogata in 30 giorni. Qua hanno messo di mezzo i sindacati, e infatti... Se c'è sempre di mezzo la CGIL, non si va molto lontano".