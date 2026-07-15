Rinnovo del contratto per agenti e militari, aumento di stipendio e arretrati in arrivo

Il rinnovo determina anche il versamento degli arretrati per gli anni 2025 e 2026, per un totale 2.448 euro lordi. Gli accordi interessano circa 430.000 unità di personale non dirigente della Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria), della Polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza) e delle forze armate (Esercito italiano, Marina militare - compreso il personale della Guardia costiera - e Aeronautica militare). Gli accordi riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un beneficio economico lordo medio mensile a regime pari a circa 189 euro. Gli incrementi della parte fondamentale consentono un aumento retributivo a partire da 100 euro netti mensili per il personale inquadrato nella qualifica iniziale di ciascun corpo e forza, con importi progressivamente più elevati per le qualifiche superiori.