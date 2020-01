Rimborsi, M5s cambia lo Statuto: fondi residui non andranno più a Rousseau in caso di scioglimento del Comitato

Il nuovo Statuto del Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del M5s cambia. Tra le modifiche proposte dal capo politico Luigi Di Maio. approvate il 10 gennaio, la più significativa riguarda l'ultimo comma dell'articolo 16. "In caso si scioglimento del Comitato - è scritto - i residui fondi a disposizione non siano devoluti all'associazione Rousseau, bensì a favore della microimprenditorialità".