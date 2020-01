M5s, Di Stefano e Castelli si schierano con Di Maio: "Stop all'irriconoscenza e ai parassiti"

Intanto il Team del Futuro ha annunciato che gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle dovrebbero tenersi dal 13 al 15 marzo.

"Combatto per il M5s da principio e riconosco i volti di chi al mio fianco ha fatto crescere quel progetto. Tra questi c'è quello di Luigi Di Maio. Ora siete liberi di scegliere se fare di questo momento un facile j'accuse contro Luigi, o più onestamente aiutarci a riprogettare il nostro futuro grazie a Luigi", ha sottolineato Di Stefano, sparando a zero sui "parassiti": "Non c'è altra cura per la psichiatria".

Per Laura Castelli la storia politica del Movimento è fatta "di assoluta trasparenza, anche nel dissenso, e lo dobbiamo alle istituzioni che oggi abbiamo l'onore di rappresentare, grazie al M5s e a Rousseau e ai cittadini italiani, sia quelli che ci hanno votato e soprattutto quelli che non ci hanno votato. Ma lo dobbiamo soprattutto all'uomo che ha dato anni per cambiare la politica italiana mettendoci faccia, cuore e sacrificio. Io sto con Luigi, per me nessuno lo può sostituire e continuerò a sostenerlo".