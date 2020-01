Riforme, ritirate le firme: salta il deposito in Cassazione sul taglio dei parlamentari

Slitta il deposito delle firme in Cassazione per la richiesta di referendum confermativo sul taglio del parlamentari. Alcuni senatori hanno infatti ritirato la firma e pertanto sono stati riaperti i termini per recuperarne altre. Le firme necessarie sono 64, ne erano state raggiunte 66 ma si sono poi sfilati in quattro firmatari. C'è tempo fino al 12 gennaio.