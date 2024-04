Riforme, Meloni: non sono contraria all'elezione diretta del Capo dello Stato

Il premier Giorgia Meloni torna a parlare delle riforme, in particolare quella presidenziale.

"Quello che volevo è una riforma che non mettesse in discussione l'autorevolezza e l'unità che il Capo dello Stato garantisce, ma cambia molto quando hai un mandato diretto dei cittadini, ai cittadini rispondi. Quando hai un mandato che viene dai partiti rispondi a loro. Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, questa disparità non la vedo", spiega il premier che annuncia la volontà di "introdurre anche l'elezione diretta del presidente della Repubblica. Io non sono contraria".